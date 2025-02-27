Fidye nedir, hangi durumlarda gerekir? Oruç fidyesi kimlere verilir?
Ramazan ayı ile birlikte, oruç fidyesi miktarı belirlendi. Sağlığı elverişli olanlar Ramazan boyunca oruç ibadetini yerine getirirken, sağlık nedeniyle oruç tutamayanlar ise fidye vererek bu ibadeti yerine getirmiş sayılacak. Peki, 2025 yılı için belirlenen oruç fidye tutarı ne kadar oldu? İşte Diyanet'in açıklamaları…
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Ramazan ayında oruç tutmak, İslam'ın en temel ibadetlerinden biri olarak kabul edilir. Bazı durumlarda, bireyler sağlık veya diğer mazeretler nedeniyle oruçlarını tutamayabilirler. Bu gibi durumlarda fidye oruç tutamayanların, başkalarına yardım eli uzatmak amacıyla ödenmesi gereken bir bedele denir. Peki fidye hangi durumlarda gerekir ve kimlere verilir? İşte bu soruların yanıtları ve fidye hakkında bilinmesi gerekenler.
FİDYE NEDİR?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre fidye, bir kişinin zor durumda kaldığı bir anında yardımcı olmak amacıyla ödenen bedeli ifade eder. Dini açıdan ise oruç tutamayan veya hac sırasında bazı kusurlar işleyen kişilerin bu durumlarını telafi etmek için ödedikleri maddi bedeli tanımlar.
FİDYE HANGİ DURUMLARDA GEREKİR?
🔴 Kur'an-ı Kerim'de,
(Bakara, 2/184) şeklinde belirtilmiştir. Bu durumda, yaşlılık ya da şifa umut edilmeyen hastalıklar nedeniyle oruç tutamayan bir kişi, daha sonra oruçlarını tutma imkanı bulamıyorsa, her bir oruç günü için fidye ödemelidir (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397). "Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder."
FİDYE VERME GÜCÜ OLMAYAN KİŞİLER NE YAPMALI?
🔴 Yaşlılık nedeniyle ömür boyu oruç tutamayacak durumda olan kimseler, maddî durumları elverişliyse,
Ramazan ayı boyunca her bir gün için bir fakire fidye (fitre) vermekle yükümlüdürler. Aynı şekilde, tedavi edilemez hastalıklar nedeniyle oruç tutamayacak olan kişiler de bu hükme tabidir (Bakara, 2/184).
🔴 Fidye verme gücü olmayan kişiler ise bu yükümlülükten sorumlu tutulmazlar (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396). Ancak, kasıtlı olarak oruç tutmayanlar, ahirette bu davranışlarından sorumlu olacaklardır. Böyle bir durumda olan kişilerin yapabileceği en doğru şey, Allah'tan af dilemek ve bağışlanma temennisinde bulunmaktır.