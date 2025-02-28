At sırtında anlamlı yolculuk... İspanya’dan hac için yola çıkan 3’lü Edirne’de: Duygularımızı tarif etmek imkansız

İspanya'dan yola çıktıkları atları sınırlardaki prosedürler gereği Hırvatistan'da bıraktıklarını belirten Harkassi, "Bosna Hersek ve Sırbistan'ı kiraladığımız atlarla geçtik. Atlarımız Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden araçla Türkiye'ye geliyor. Onların gelmesi için evrakları hazırladık. Onlar bu yolculuğun ana unsurları. Onları yolun sonuna kadar yanımızda götürmek istiyoruz. Bizim için anlamları büyük." diye konuştu.

Harkassi, dinlenmek ve bazı görüşmeler yapmak için ilk olarak İstanbul'a gittiklerini dile getirdi.

TÜRK HALKINA MİNNETTARIZ

İstanbul'daki karşılamanın çok güzel olduğunu, kendilerine çok sıcak davranıldığını ifade eden Harkassi, "Türk halkının desteğini ve sevgisini gördük. Herkese minnettarız." dedi.

Harkassi, kışın zorlu şartlarında başladıkları yolculuğun 4 bin kilometresini at sırtında geçtiklerini, bunun kendileri için büyük bir başarı olduğunu kaydetti.