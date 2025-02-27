Diyanet açıklaması; Ruj sürmek orucu bozar mı?

Oruç, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olup imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve orucu bozan diğer fiillerden uzak durmayı gerektirir. Fakat bazı durumlarda orucun bozulup bozulmadığı konusunda soru işaretleri oluşmaktadır. Bu noktada oruçluyken ruj sürmenin orucu etkileyip etkilemediği merak edilen konular arasındadır.

DİYANET'E GÖRE RUJ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına göre, ruj sürmek tek başına orucu bozan bir eylem değildir. Ancak burada kritik nokta, sürülen rujun dudağın dış yüzeyinde kalıp kalmadığı ya da zamanla ağız içine geçip geçmediğidir.