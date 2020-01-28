BİM'den AirPods sürprizi! 31 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak?

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

• ~24 saatten fazla dinleme süresi

• ~18 saate kadar konuşma süresi

• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon

• Otomatik açılma, otomatik bağlanma

• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim

• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş