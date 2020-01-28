BİM'den AirPods sürprizi! 31 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak?
BİM'de cuma indirimleri belli oldu. BİM marketlerin bu haftaki indirimli ürünler listesinde sürpriz ürünler bulunuyor. Bunlar arasından en dikkat çekeni ise "2. Nesil Airpods ve Şarj Kutusu". 849 TL fiyatı ile satışa çıkacak bu üründe peşin fiyatına 6 taksit imkanı bulunuyor. Öte yandan tekstil ve elektornik ev aletleri de bu katalogda yer alan diğer ürünler arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini neler bekliyor? İşte 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu...
28.01.2020 12:11
- Son Güncelleme: 28.01.2020 12:11
BİM 31 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerde cuma günü indirimleri böylelikle belli oldu.BİM müşterilerinin merakla beklediği sürpriz ürünlerin yer aldğı kataloğu sayfamızda derledik. İşte cuma kampanyalarının yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğu...
2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu
• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş
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