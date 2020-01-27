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Esra Erol'da canlı yayınında Ali Bey oğlu Arif Yörük'ü ikna edebildi mi?

Esra Erol'da canlı yayınında Ali Bey oğlu Arif Yörük'ü ikna edebildi mi?

27.01.2020 19:37

Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük'e kaçtı. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi ve eşine 'dön' diye yalvardı. Recep Özsoy'un, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Esra Erol'da canlı yayının 27 Ocak 2020 tarihli yayınına Arif Yörük'ün babası Ali Bey de katıldı. Ali Bey oğluyla birlikte yaşayan Hülya hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Ali Bey Hülya'nın annesi ve babasının şebeke olduğunu ve kızlarını oğlu Arif'i kandırması için gönderdiklerini iddia etti. Bu iddialarından sonra oğlunu ikna edip götürmek için yanına giden Ali Bey'i ve stüdyodakileri şoke eden bir olay yaşandı. Ali Bey oğlunun yanına gitti. Babasıyla gelmek istemediğini açıklayan Arif Yörük,"Hülya boşanacak ve buradan birlikte gideceğiz" dedi. Ali Bey eşinin hasta olduğunu doktorun oğlunun gelmesi durumunda düzeleceğini söylediğini açıkladı.


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