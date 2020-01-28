Dünyayı hayrete düşüren olay! Gözünden tam 4 tane arı çıktı...

20 yaşındaki genç kadın göz ağrıları ve yaşarmaları nedeniyle hastanenin yolunu tuttu. Buraya kadar her şey normal. Anormal durum ise muayene sonrası ortaya çıktı... Tayvan'da yaşanan olayda genç bir kadının gözünden tam 4 tane arı çıkarıldı. Tüm dünyayı şaşkına çeviren olayın ayrıntıları ve doktorun anlattıkları hayrete düşüren cinsten.

28.01.2020 11:13 - Son Güncelleme: 28.01.2020 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





