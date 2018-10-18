Dünyanın en ünlü kahini Nostradamus'tan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

2019 yılına sayılı bir zaman kaldı. Her yeni yıl yeni bir başlangıç ama birazdan okuyacağınız Nostradamus kehanetleri sonrası yeni yıla temkinli yaklaşabilirsiniz. Gelmiş geçmiş en çok bilinen kahinlerden biri olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri kan donduran cinsten. Eğer gerçekleşirse Türkiye'de taş üstünde taş kalmayacak. Peki Nostradamus kimdir?

18 Ekim 2018 Perşembe, 16:54:26 Güncelleme: 12:53:59
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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamustan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor.

YENİDEN OKUNUYOR

2019 yılının yaklaştığı bu günlerde ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı. Nostradamus'un kitabında 2019 ve Türkiye için korkutan kehanetler var. İşte Nostradamus'un 2019 Türkiye kehanetlerinden bazıları...

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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamustan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

Güney Asya'dan sonra Türkiye'de deprem olacak.

Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.

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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamustan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehameti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.

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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamustan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.

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Dünyanın en ünlü kahini Nostradamustan korkunç 2019 Türkiye kehanetleri

KEHANETLER DEPREMLE SINIRLI DEĞİL

Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil.

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