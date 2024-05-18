Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı'ya seslendi: Sen hiç göremedin...

Metin Akpınar'ın, yıllar boyunca gizli kalmış aile sırları medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olayda her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkarken Duygu Nebioğlu en son annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yola koyulmuştu. Bugün (18 Mayıs) doğum günü olan Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında yaptığı duygusal video ile ilk kez çocukluk hallerini takipçileriyle paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, " Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Hiç birini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe." ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…
82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.
Aylar geçse de olayda sular bir türlü durulmadı.