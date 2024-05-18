PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı'ya seslendi: Sen hiç göremedin...

Metin Akpınar'ın, yıllar boyunca gizli kalmış aile sırları medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Olayda her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkarken Duygu Nebioğlu en son annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yola koyulmuştu. Bugün (18 Mayıs) doğum günü olan Duygu Nebioğlu, Instagram hesabında yaptığı duygusal video ile ilk kez çocukluk hallerini takipçileriyle paylaştı. Annesi Suphiye Orancı'ya bir kez daha seslenen Nebioğlu, " Sen hiç göremedin bu hallerimizi senin için bu video! Hiç birini ablalarıma anlatmadım daha, bana ulaşırsan söylemeyeceğim ablalarıma ulaştığını sen istemedikçe." ifadelerini kullandı. İşte Duygu Nebioğlu'nun o paylaşımı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 19:36 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 19:48
Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin... 1

82 yaşında Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin... 2

Sonrasında da Akpınar bir değil iki kızı olduğu, Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşlerin aynı aileye evlatlık verildiği ortaya çıkmıştı.

Suphiye Orancı'dan mesaj geldi

Çocukluk videolarını ilk kez paylaştı! Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu doğum gününde annesi Suphiye Orancı’ya seslendi: Sen hiç göremedin... 3

Aylar geçse de olayda sular bir türlü durulmadı.

SON DAKİKA