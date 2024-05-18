Sadece 10 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetişen ve endemik bir tür olan 'şakayık' çiçek açtı. Her yıl bu mevsimde doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak ortaya çıkan şakayıklar, sadece 10 gün boyunca göz kamaştırıyor. Çiçeği koparanlara 244 bin lira ceza kesiliyor.