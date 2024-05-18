Sadece 10 gün yaşıyor! Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde yetişen ve endemik bir tür olan 'şakayık' çiçek açtı. Her yıl bu mevsimde doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olarak ortaya çıkan şakayıklar, sadece 10 gün boyunca göz kamaştırıyor. Çiçeği koparanlara 244 bin lira ceza kesiliyor.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı birçok endemik bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında 'ayı gülü' olarak da bilinen 'Erciyes şakayığı' çiçek açtı.
BU ÇİÇEĞİ KOPARMANIN CEZASI 244 BİN LİRA
Kayalıklar arasında yetişen çiçeği koparanlara ise 244 bin lira ceza uygulanıyor. Her yıl mayıs ayının ortasında bölgede açan çiçekler doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşların ise ilgisini çekiyor.
"ÇOĞALTILMASI ZOR BİR BİTKİ"
Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, üniversite kampüsünde şakayığın çoğaltılması ve koruması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, çiçeğin Erciyes Dağı'ndaki popülasyonun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti.