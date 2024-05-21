Liste yenilendi: Dünyanın en iyi 100 filmi açıklandı! IMDB'si 9.3, 9.2, 9.0 olanlar...

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Film tutkunlarını heyecanlandıracak bir haber geldi. Dünyanın en iyi 100 filmi listesi güncellendi ve yeni sıralama ile birbirinden muhteşem yapımlar izleyicileri bekliyor. Bu güncellenmiş listeye göre, bir zamanlar zirvede olan filmlerin yerine yeni favoriler yükseliyor. İşte güncellenen en iyi 100 film...