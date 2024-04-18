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Duygu Nebioğlu'nun ablasından dikkat çeken paylaşımlar: "Gerçeklerin zamanı gelince..." Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'yı TAKVİM buldu!

Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu'nun yeni iddiaları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri sonrası iddiaların odağındaki kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın devreye girdiği olayda Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'a TAKVİM ulaştı. İşte sosyal medya hesabından "Gerçeklerin Zamanı gelince gün yüzüne çıkma gibi huyu vardır..." gibi paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilara...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 10:06 Güncelleme 18 Nisan 2024, 10:02
Duygu Nebioğlu’nun ablasından dikkat çeken paylaşımlar: Gerçeklerin zamanı gelince... Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’yı TAKVİM buldu! 1

Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor.

Duygu Nebioğlu’nun ablasından dikkat çeken paylaşımlar: Gerçeklerin zamanı gelince... Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’yı TAKVİM buldu! 2

Bundan aylar önce 82 yaşındaki oyuncu Metin Akpınar'ın, Suphiye Orancı ile olan evlilik dışı ilişkisinden 2 kızı ve 2 torunu olduğu ve yıllarca kabul etmediği ortaya çıkmış hatta o dönem Duygu ve Sevgi isimli ikiz kardeşler aynı aileye evlatlık verildiği öğrenilmişti.

Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara'yı TAKVİM buldu!

Duygu Nebioğlu’nun ablasından dikkat çeken paylaşımlar: Gerçeklerin zamanı gelince... Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara’yı TAKVİM buldu! 3

Yıllar sonra babası Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu bu sefer annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yola koyuldu.

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