Duygu Nebioğlu'nun ablasından dikkat çeken paylaşımlar: "Gerçeklerin zamanı gelince..." Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara'yı TAKVİM buldu!

Türkiye'nin magazin ve medya dünyasını sarsan olaylardan biri daha yaşanıyor. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu'nun yeni iddiaları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri sonrası iddiaların odağındaki kişinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın devreye girdiği olayda Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan'a TAKVİM ulaştı. İşte sosyal medya hesabından "Gerçeklerin Zamanı gelince gün yüzüne çıkma gibi huyu vardır..." gibi paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilara...