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Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

Günümüzde erkeklerin en büyük problemlerinden biri de saç dökülmesi olarak biliniyor. Yapılan bilimsel araştırmalar bu konuda bazı sorulara yanıt bulmaya yardımcı oldu. Bazı besinlerin saç dökülmesini durdururken, bazılarının ise saç çıkarttığı bu araştırmalar sonucunda tespit edildi. Peki saç dökülmesini iyi gelen besinler neler? Saç dökülmesini hangi besinler engelliyor? İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

23.05.2019 12:02 - Son Güncelleme: 23.05.2019 12:02
Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

Saç dökülmesi büyük oranda kalıtsal nedenlerle meydana gelir ancak yetersiz beslenme nedeniyle oluşan vitamin ve mineral eksikliklerinin de saç dökülmesine yol açtığı bilinmektedir. Saçlarınızın daha sağlıklı görünmesini ve dökülmenin yavaşlamasını doğru bir beslenme programıyla sağlayabilirsiniz.

Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Saçlarınız belirli bir neden olmadan dökülmeye başladıysa başka bir hastalığın belirtisi olabileceği için bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Demir bakımından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler demir eksikliğine bağlı saç dökülmesini durdurabilir. Demir eksikliği anemisinin karakteristik belirtisi saçların incelmesi ve dökülmesidir.

Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği, kandaki oksijen seviyesini düşürerek organlara ve saç köklerindeki hücrelere yeterince oksijen taşınamamasına yol açar.

Bu yiyecekler saç dökülmesine iyi geliyor! İşte kelliğe çare mucizevi besinler...

C VİTAMİNİ ÖNEMLİ

Pek çok meyve güçlü bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini bakımından zengindir ve antioksidan etkisi yaratır.

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