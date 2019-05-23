Film değil gerçek! 45 yıl önce ölen adamın midesindeki atıklardan incir ağacı yetişti!
İnanması ne kadar güç olsa da tamamen gerçek bir hikayeye hazır mısınız? 44 yıl önce bir mağarada öldürülen Kıbrıslı Türk Ahmet Hergüner'in midesindeki incir çekirdeği, öldürüldüğü mağaraya güneş ışığının girmesi sonucu yetişti. İşte filmlere konu olacak ilginç hikaye...
23.05.2019 12:10
- Son Güncelleme: 23.05.2019 12:10
1974'te, Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki çatışmalarda binlerce insan yerinden edildi, yüzlerce insan yaşamını yitirdi, onlarca insan da kayboldu.
20 Temmuz 1974 günü başlayan ve 18 Ağustos 1974'e kadar devam eden operasyon elbette bir anda ortaya çıkmadı, temelleri çok eskiye dayanıyordu ancak Kıbrıs Millî Muhafız Ordusu ile Yunan-Rum paramiliter ordusu EOKA-B'nin organize ettiği darbe bardağı taşıran son damla oldu.
Garantör konumundaki Türkiye, İngiltere ile ortak bir operasyon düzenledi ve harekât gerçekleştirildi.
Harekât öncesinde, çatışmalar devam ederken Türk Mukavemet Teşkilatı'na katılan Ahmet Hergüner 10 Haziran 1974 günü kayboldu ve ailesi kendisinden yıllarca haber alamadı.
2011 yılında, Ksenofon Kallis isimli araştırmacı Paraklişa köyündeki dağlık alanda o bölgede yetişmeyen bir incir ağacı gördü, şüphelendi ve yetkili birimlere başvurdu.