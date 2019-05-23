Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

23 Mayıs A101 aktüel ürünler satışa çıktı. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. A101 birçok ürünü indirimli olarak satışa çıkarırken, Ramazan Bayramı'na özel bayram şekerlerini de raflara dizdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...