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Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

A101 aktüel ürünler merakla bekleniyordu. Perşembe günü indirimlerini araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu haberimizde derledik. Bayram ürünlerine ağırlık veren A101 martketlerde bayram şekerlemelerinin yanı sıra teknoloji, züccaciye gibi ürünlerde bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

23.05.2019 09:54 - Son Güncelleme: 23.05.2019 09:54
Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

23 Mayıs A101 aktüel ürünler satışa çıktı. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. A101 birçok ürünü indirimli olarak satışa çıkarırken, Ramazan Bayramı'na özel bayram şekerlerini de raflara dizdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

4K Ultra HD

UHD Uydu Alıcılı

Düz ekran

Smart Tv

2 adet USB girişi

Ekran aynalama

20 W ses çıkışı

Wi-Fi

3 adet HDMI girişi

İnce dizayn

USB'den film oynatma

2 Yıl Samsung Türkiye Garantili

Üretim Yeri: Güney Kore

Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

Ram: 1 GB
Dahili Hafıza: 16 GB
Micro SD: 128 GB'a kadar
İşlemci: 1,5 GHz Quad Core
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Go Edition
Pil Kapasitesi: 3500 mAh
Ekran: 5.5" HD Plus Ekran
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 13 MP
Parmak İzi Okuyucu: Var
Garanti: 2 Yıl General Mobile Garantisi

Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

TEKNİK ÖZELLİKLER
Full HD video çözünürlük
Su geçirmez kılıf
2.0" LCD ekran
Mikro-SD kart girişi
9 farklı aksesuar
1080p Full HD
2 yıl garanti

Üretim Yeri : Türkiye

Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)

Cep telefonu ve PC uyumlu

Çağrı karşılama

Yoğun bass ses kalitesi

Katlanır, kolay taşınır

2 Yıl Garanti

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