Aldın Aldın! 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu: Bayram sürprizleri dikkat çekiyor
A101 aktüel ürünler merakla bekleniyordu. Perşembe günü indirimlerini araştıran vatandaşlar için güncel kataloğu haberimizde derledik. Bayram ürünlerine ağırlık veren A101 martketlerde bayram şekerlemelerinin yanı sıra teknoloji, züccaciye gibi ürünlerde bulunuyor. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 23 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
23.05.2019 09:54
- Son Güncelleme: 23.05.2019 09:54
23 Mayıs A101 aktüel ürünler satışa çıktı. A101 müşterilerinin merakla araştırdığı indirimli ürünler listesini haberimizde derledik. A101 birçok ürünü indirimli olarak satışa çıkarırken, Ramazan Bayramı'na özel bayram şekerlerini de raflara dizdi. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 23 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (23 MAYIS 2019)
Ram: 1 GB
Dahili Hafıza: 16 GB
Micro SD: 128 GB'a kadar
İşlemci: 1,5 GHz Quad Core
İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo Go Edition
Pil Kapasitesi: 3500 mAh
Ekran: 5.5" HD Plus Ekran
Ön Kamera: 5 MP
Arka Kamera: 13 MP
Parmak İzi Okuyucu: Var
Garanti: 2 Yıl General Mobile Garantisi
DİĞER GALERİLER