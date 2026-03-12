Birleşik Krallık'ta 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket farklı kuşakların yaşlanmaya bakışının nasıl değiştiğini ortaya koydu. Sonuçlar gençlerin yaşlılık kavramını daha erken bir yaşa yerleştirdiğini gösteriyor.
Nesillere göre "yaşlılık" algısı nasıl şekilleniyor?
Araştırmaya göre her nesil yaşlılığın başladığı noktayı farklı bir yaş olarak görüyor:
- Z Kuşağı (18–29 yaş): Ortalama 62,3 yaş
- Milenyum Kuşağı (30–45 yaş): Ortalama 62,9 yaş
- X Kuşağı (46–61 yaş): Ortalama 64,4 yaş
- Baby Boomer Kuşağı (62–80 yaş): Ortalama 67,3 yaş
- Sessiz Kuşak (81+): Ortalama 71,8 yaş
- Veriler yaş ilerledikçe insanların "yaşlılık" sınırını da ileriye taşıdığını gösteriyor.