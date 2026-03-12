"Yaş" gerçekten bir sayı mı?

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler yaşlılığın biyolojik bir gerçeklikten çok algısal bir kavram olduğunu gösteriyor. Bir nesil için yaşlı sayılan bir yaş başka bir nesil için hâlâ aktif ve üretken bir dönem olarak görülebiliyor. Bu da yaşın tek başına insanın kapasitesini belirleyen bir faktör olmadığını hatırlatıyor.

