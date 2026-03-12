CANLI YAYIN
Geri

Z kuşağı kararını verdi: O yaş sınırını aşan artık "yaşlı" sayılıyor

Z kuşağına göre "yaşlılık" sandığımızdan daha erken başlıyor. Birleşik Krallık'ta yapılan geniş katılımlı bir anket gençlerin 62 yaşını resmen yaşlılık sınırı olarak gördüğünü ortaya koydu. Araştırma farklı nesillerin yaşlanmaya bakışındaki dikkat çekici farkları da gözler önüne seriyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"İnsan kendini kaç yaşında hissediyorsa o yaştadır" sözü sıkça dile getirilir. Ancak yapılan yeni bir araştırma özellikle genç nesillerin bu konuda oldukça...

"İnsan kendini kaç yaşında hissediyorsa o yaştadır" sözü sıkça dile getirilir. Ancak yapılan yeni bir araştırma özellikle genç nesillerin bu konuda oldukça net bir sınır çizdiğini gösteriyor. Z kuşağına göre 62 yaş bir kişinin resmen "yaşlı" sayılmaya başladığı yaş olarak görülüyor.

Birleşik Krallık'ta 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket farklı kuşakların yaşlanmaya bakışının nasıl değiştiğini ortaya koydu. Sonuçlar...

Birleşik Krallık'ta 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anket farklı kuşakların yaşlanmaya bakışının nasıl değiştiğini ortaya koydu. Sonuçlar gençlerin yaşlılık kavramını daha erken bir yaşa yerleştirdiğini gösteriyor.

Nesillere göre "yaşlılık" algısı nasıl şekilleniyor?

Araştırmaya göre her nesil yaşlılığın başladığı noktayı farklı bir yaş olarak görüyor:

  • Z Kuşağı (18–29 yaş): Ortalama 62,3 yaş
  • Milenyum Kuşağı (30–45 yaş): Ortalama 62,9 yaş
  • X Kuşağı (46–61 yaş): Ortalama 64,4 yaş
  • Baby Boomer Kuşağı (62–80 yaş): Ortalama 67,3 yaş
  • Sessiz Kuşak (81+): Ortalama 71,8 yaş
  • Veriler yaş ilerledikçe insanların "yaşlılık" sınırını da ileriye taşıdığını gösteriyor.
62 yaşındaki ünlüler "yaşlı" mı? Mail Online'da yer alan habere göre Z kuşağının algısına göre 62 yaşındaki kişiler artık yaşlı kategorisine giriyor. Bu yaş...

62 yaşındaki ünlüler "yaşlı" mı?

Mail Online'da yer alan habere göre Z kuşağının algısına göre 62 yaşındaki kişiler artık yaşlı kategorisine giriyor. Bu yaş grubuna dahil olan bazı ünlü isimler de örnek olarak gösteriliyor.

  • Brad Pitt
  • Lisa Kudrow

Genç katılımcılar bu yaşta bir kişinin resmen yaşlı kabul edilebileceğini düşünüyor.

Z kuşağına göre yaşlanmanın işaretleri neler? Anket sonuçları yalnızca "yaşlılık" sınırını değil yaşlanmanın hangi belirtilerle ilişkilendirildiğini de...

Zkuşağınagöreyaşlanmanınişaretleri neler?

Anketsonuçlarıyalnızca "yaşlılık"sınırınıdeğilyaşlanmanınhangibelirtilerleilişkilendirildiğinideortayakoydu.

  • Bilişsel gerileme:62yaşcivarındabaşlıyor

  • Teknolojiye uyumda zorlanma:yaklaşık59yaş

  • Moda trendlerineuymamanın "garip" sayılması:56yaş

Ayrıcabazıgençlerbelirlibiryaştansonramodayauygungiyinmenin "yakışmadığını"düşünüyor.

Gençlerin yaşlanma konusundaki endişeleri neler? Araştırma Z kuşağının yaşlanma konusunda oldukça kaygılı olduğunu da gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık...

Gençlerin yaşlanma konusundaki endişeleri neler?

Araştırma Z kuşağının yaşlanma konusunda oldukça kaygılı olduğunu da gösteriyor. Katılımcıların yaklaşık %20'si yaşlandığında iyi görünmeyeceğini düşünüyor.Dörtte biri ilerleyen yaşlarında etrafında yeterince arkadaş veya aile üyesi olmayabileceğinden endişe ediyor. %27'si yaşlandığında sağlığının iyi olmayacağını düşünüyor. Bu durum gençlerin yaşlanmaya daha karamsar bir bakış açısıyla yaklaşabildiğini gösteriyor.

Yaş ayrımcılığı tartışması Özel bir merkez tarafından yürütülen "Age Without Limits" kampanyası toplumda yaygın olan yaş ayrımcılığına dikkat çekiyor....

Yaş ayrımcılığı tartışması

Özel bir merkez tarafından yürütülen "Age Without Limits" kampanyası toplumda yaygın olan yaş ayrımcılığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre insanlar çocukluk döneminden itibaren yaşlanmayla ilgili olumsuz mesajlara maruz kalıyor. Bu da yaşlanmanın kaçınılmaz olarak kötü bir süreç olduğu algısını güçlendiriyor.

Ancak araştırma ilginç bir sonucu da ortaya koydu. Z kuşağı, teknoloji konusunda yaşlıların zorlanabileceğini düşünse de daha yaşlı çalışanların iş hayatında...

Ancak araştırma ilginç bir sonucu da ortaya koydu. Z kuşağı, teknoloji konusunda yaşlıların zorlanabileceğini düşünse de daha yaşlı çalışanların iş hayatında değerli olabileceğine inanıyor.

Bilim insanlarına göre yaşamın dönüm noktaları Bilimsel çalışmalar insan hayatının birkaç önemli evreye ayrıldığını gösteriyor. Bu evreler genel olarak şöyle...

Bilim insanlarına göre yaşamın dönüm noktaları

Bilimsel çalışmalar insan hayatının birkaç önemli evreye ayrıldığını gösteriyor. Bu evreler genel olarak şöyle sıralanıyor:

  1. Çocukluk
  2. Ergenlik
  3. Yetişkinlik
  4. Erken yaşlanma
  5. Geç yaşlanma
Araştırmalar beynin yetişkin formuna ulaşmasının yaklaşık 30 yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre 30'lu yaşların ortasında zekâ ve kişilik daha...

Araştırmalar beynin yetişkin formuna ulaşmasının yaklaşık 30 yıl sürdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlara göre 30'lu yaşların ortasında zekâ ve kişilik daha dengeli bir noktaya ulaşıyor. 60'lı yaşların ortasından sonra ise beyin yapısında bazı değişimler görülmeye başlıyor.

"Yaş" gerçekten bir sayı mı? Araştırmanın ortaya koyduğu veriler yaşlılığın biyolojik bir gerçeklikten çok algısal bir kavram olduğunu gösteriyor. Bir nesil...

"Yaş" gerçekten bir sayı mı?

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler yaşlılığın biyolojik bir gerçeklikten çok algısal bir kavram olduğunu gösteriyor. Bir nesil için yaşlı sayılan bir yaş başka bir nesil için hâlâ aktif ve üretken bir dönem olarak görülebiliyor. Bu da yaşın tek başına insanın kapasitesini belirleyen bir faktör olmadığını hatırlatıyor.

Haberde kullanılan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisi ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

Yaşlanmaya meydan okuyan keşif: Karaciğerde yapay bir fabrika kuruluyor
Yaşlanmaya meydan okuyan keşif: Karaciğerde yapay bir fabrika kuruluyor