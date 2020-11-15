Haberler Galeri Yaşam Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Bu haber kilolarıyla başı dertte olanları sevindirecek. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o mucize besinler...

15.11.2020 22:04 - Son Güncelleme: 15.11.2020 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





