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Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Bu haber kilolarıyla başı dertte olanları sevindirecek. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Peki kilo aldırmayan besinler neler? İşte çatlayana kadar yeseniz bile size kilo aldırmayacak o mucize besinler...

15.11.2020 22:04 - Son Güncelleme: 15.11.2020 22:12
Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Bu haber kilolarıyla başı dertte olanları sevindirecek. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kilo aldırmayan yiyecekler nelerdir hepimiz merak ediyoruz. Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var.

Yapılan bilimsel çalışmalarda kilo kaybına katkı sağlayacak besinler şu şekilde sıralanmaktadır:

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Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Baklagiller: Yüksek lif ve protein içeriği ile tokluk sürecini uzatan besinlerdir. Ayrıca dirençli nişasta olarak adlandırılan bir karbonhidrat türünü içerir. Bu sayede kilo kaybı açısından yararlı olabilir.

Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Mercimek, kuru fasulye, barbunya ve nohut, bu grup içerisinde yer almaktadır. Baklagillerin pişirilme sürecinde az miktarda yağ kullanılması önemlidir.

Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Peynir: Süt ürünleri, protein açısından zengin besinlerdir. Ayrıca içerdikleri kalsiyum minerali zayıflamayı destekler. Bu ürünlerden olan peynir; süt ve yoğurta göre çok daha az karbonhidrat ve kalori içerirken, daha fazla protein bulundurur.

Bilim insanları da öneriyor! Şimdi yiyip yiyip kilo almama zamanı... İşte o mucize besinler

Lor peyniri, çökelek gibi peynir türleri diğerlerine oranla daha az kalorili ve doyurucu oldukları için zayıflamaya yardımcı besinlerdendir.

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