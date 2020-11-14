Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da ikinci dalgayla beraber yeniden zirve noktasına geldi. Birçok ülkede karantina ve kısıtlamalar geri getirildi. Ülkelerin açıkladığı ölüm ve vaka sayıları herkesi korkuttu. İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.