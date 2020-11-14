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Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da ikinci dalgayla beraber yeniden zirve noktasına geldi. Birçok ülkede karantina ve kısıtlamalar geri getirildi. Ülkelerin açıkladığı ölüm ve vaka sayıları herkesi korkuttu. İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.

14.11.2020 22:49 - Son Güncelleme: 14.11.2020 22:58
Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da ikinci dalgayla beraber yeniden zirve noktasına geldi. Birçok ülkede karantina ve kısıtlamalar geri getirildi. Ülkelerin açıkladığı ölüm ve vaka sayıları herkesi korkuttu. İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.

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Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

Aktif Kovid-19 hasta sayısı 688 bin 435'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 3 bin 306'ya çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 544 artarak 44 bin 683'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 12 bin 196 artarak 411 bin 434 oldu.

Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

"AÇIK VE NET ŞEKİLDE BİR YAVAŞLAMA GÖRMEYE BAŞLIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, haftalık değerlendirme toplantısında, "Açık ve net şekilde bir yavaşlama görmeye başlıyoruz ki bu, herkesin katkısıyla salgın eğrisini bükmek için motive edici olmalı." ifadesini kullandı.

Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Yürütme Konseyi Başkanı Prof. Franco Locatelli de virüs bulaşma katsayısının düşüşte, aynı şekilde yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da 4. gün üst üste azalmanın söz konusu olduğunu belirtti.

Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi

Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle Campania ve Toskana bölgeleri orta riskli sarı kategoriden çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgeleri de sarıdan orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındı. Bu bölgelerde risk kategorilerine göre belirlenen yeni tedbirler 15 Kasım'dan itibaren devreye girecek.

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