Durum çok ciddi! Koronavirüs Avrupa'yı ele geçirdi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da ikinci dalgayla beraber yeniden zirve noktasına geldi. Birçok ülkede karantina ve kısıtlamalar geri getirildi. Ülkelerin açıkladığı ölüm ve vaka sayıları herkesi korkuttu. İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Avrupa'da ikinci dalgayla beraber yeniden zirve noktasına geldi. Birçok ülkede karantina ve kısıtlamalar geri getirildi. Ülkelerin açıkladığı ölüm ve vaka sayıları herkesi korkuttu. İtalya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 bin 255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede dün 40 bin 902 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Böylece salgının başladığı şubat ayından beri toplam vaka sayısı 1 milyon 144 bin 552 oldu.
"AÇIK VE NET ŞEKİLDE BİR YAVAŞLAMA GÖRMEYE BAŞLIYORUZ"
Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Prof. Gianni Rezza, haftalık değerlendirme toplantısında, "Açık ve net şekilde bir yavaşlama görmeye başlıyoruz ki bu, herkesin katkısıyla salgın eğrisini bükmek için motive edici olmalı." ifadesini kullandı.
Bu arada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle Campania ve Toskana bölgeleri orta riskli sarı kategoriden çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgeleri de sarıdan orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındı. Bu bölgelerde risk kategorilerine göre belirlenen yeni tedbirler 15 Kasım'dan itibaren devreye girecek.