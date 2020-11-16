Zayıflamak isteyenlere müjde! Süper besinlerle 3 günde 2 kilo verin... İşte o mucizevi besinler...
Bu haber kilolarıyla başı dertte olanları sevindirecek. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki... Kalorisiz besin yok ama düşük kalorili, yediğinizde içinizi daha ferah tutacak bazı yiyecekler var. Bu besinlerle desteklediğiniz diyetler sağlıklı bir vücuda kavuşmanıza yardımcı olabilir. İşte size hem sizi zayıflatan hem kronik hastalıkları önleyen hem de kalıcı yağ kaybını sağlayan 3 günde 2 kilo vermenizi sağlayacak özel diyet...
Sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak hepimizin isteği ve bu kapıdan içeri girmek hiç de zor değil. İşte size hem sizi zayıflatan hem kronik hastalıkları önleyen hem de kalıcı yağ kaybını sağlayan 3 günde 2 kilo vermenizi sağlayacak özel diyet...
Zayıflamak birçok kişi için çoğu zaman meşakkatli bir süreç. Ve dirençli kilolara sahip olan hafif kilolu ya da obez kişiler için sürekli diyet yapmak da insanın motivasyonunu tamamen yok ediyor. Hal böyle olunca iki öğün beslenerek zayıflamaya çare aramak, açlık diyetleri uygulayarak daha hızlı zayıflamaya çalışmak metabolizmanın tamamen bozulmasına zemin hazırlıyor.
Bu nedenle sağlıklı beslenerek sağlığı koruyarak zayıflamak oldukça önem kazanıyor. Kilo verirken yaşam boyu sağlığı korumak, daha dinç olmak, geç yaşlanmak ve en önemlisi de sağlıksız zayıflama ile ortaya çıkabilecek hastalıkların oluşumunu önlemek için sofralarımızda sağlıklı besinlerin yeterli miktarda yer alması işin sırrı
Klinik çalışmalar da bazı besin gruplarının özellikle toplumda yaygın görülen diyabet, kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyon gibi hastalıkların önlenmesinde önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. 2019 yılında Lancet dergisinde yayınlanan ve bu çalışmaları değerlendiren yayında tam tahıllar, rafine tahıllar, sebzeler, meyveler, kuruyemişler, süt ve ürünleri, balık, kırmızı et, işlenmiş et ve şeker içeren içecekler gibi temel besin gruplarının zayıflarken sağlık üzerinde etkileri incelenmişti.
Bilimsel çalışmaların sonuçları tam buğday, çavdar, ruşeym, yulaf ve arpadan hazırlanan ekmekler, tam buğday makarna, bulgur, kepekli erişte, kuskus, kinoa, amarant gibi tam tahılların tüketiminin zayıflama diyetinizde kan şekerinin dengelenmesinde, yüksek tansiyonun düşmesinde, kolon kanserini önlemede ve kalp sağlığını korumada etkin olduğunu gösteriyor. Ayrıca çorbalarla, yemeklerle, salatalarla, lezzet ve sağlık katan tam tahıllı besinler, uygun miktarda tüketildiklerinde ani acıkma ataklarının önüne geçiliyor ve iştahı kontrol altına alarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.
ÇİĞ BADEM SAĞLIK DEPOSUDUR
Bilimsel veriler günde bir avuç kadar çiğ badem, fındık, kaju, ceviz gibi kuruyemişlerin tüketiminin diyet lifi, bitki steroller, vitamin, mineral ve antioksidan içerikleri ile yüksek tansiyon riskini azalttığını ve kalp damar sağlığını koruduğunu gösteriyor.
SÜT ÜRÜNLERI BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRIYOR
Süt, ayran, kefir, yoğurt, peynir protein, A, B2, B12, folik asit vitaminleriyle kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinden zengindir. Süt ürünleri bağırsak mikroflorasını olumlu etkileyerek kabızlık, ishal, karın ağrısı, gaz gibi problemleri önlemeye yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendirerek vücudun direncini artırıyor.
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDEN SAKININ
Lancet dergisinde yayımlanan güncel çalışmada kırmızı eti ve jambon, salam, sosis, sucuk, pastırma gibi işlenmiş et ürünlerini sıklıkla tüketmenin hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları, inme, kalp yetmezliği, kolorektal kanser riskini artırdığı, diyabete yakalanma riskini ise üç katına çıkardığı bildiriliyor. Bu nedenle işlenmiş etleri mutfağınızda bulundurmamanızı, tüketmek isterseniz ayda iki defayı aşmayacak şekilde az miktarda tercih edin.