Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar'ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim

Mahra Pelin Pınar'ın (9) ailesi "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurdu.

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Dernek sokaklarda başı boş köpek kalmaması için yeni çıkacak olan yasıyı destekleyerek Türkiye genelinde mücadele veriyor. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar kuruluş amaçlarının köpeklerin sokaklarda başıboş bırakılmasının engellenmesi olduğunu söyledi.