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Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar'ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim

Başıboş köpekler hakkında yeni düzenleme gündemdeki yerini korurken Antalya Serik'te 9 yaşındaki kızı Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren baba Murat Pınar konuştu. Söz konusu yasayı destekleyen acılı baba "Kızımı bu yüzden toprağa verdim" ifadelerini kullanırken "Önce çocuk, önce insan konuşulmalıdır. İnsan hakkı ihlalleri önlenmeli ve elbet hayvan refahı da sağlanmalıdır" dedi.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 07:21 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 08:04
Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim 1

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalıp ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, 28 Mart'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim 2

Mahra Pelin Pınar'ın (9) ailesi "Başka Pınarlar sokak köpeklerinin saldırısında ölmesin" diye "Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği''ni kurdu.

Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalmıştı! Mahra Melin Pınar’ın ailesinden yürek burkan sözler: Kızımı bu yüzden toprağa verdim 3

Dernek sokaklarda başı boş köpek kalmaması için yeni çıkacak olan yasıyı destekleyerek Türkiye genelinde mücadele veriyor. Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği Başkanı Murat Pınar kuruluş amaçlarının köpeklerin sokaklarda başıboş bırakılmasının engellenmesi olduğunu söyledi.

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