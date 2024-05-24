Van'ın Çatak ilçesinde arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından altın ve ziynet eşya çalındı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. DUVARI DELİP GİRDİLER Kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri giren kişi veya kişiler, kamera ve alarm sistemini devre dışı bıraktı. 3 MİLYONLUK SOYGUN Soyguncular yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri dükkanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.