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Film gibi soygun: Kuyumcunun duvarını delip altınları çaldılar

Son dakika haberleri... Van'da filmleri andıran bir soygun yaşandı. Arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:56 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 17:08
Film gibi soygun: Kuyumcunun duvarını delip altınları çaldılar 1

Van'ın Çatak ilçesinde arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından altın ve ziynet eşya çalındı.

Film gibi soygun: Kuyumcunun duvarını delip altınları çaldılar 2

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Film gibi soygun: Kuyumcunun duvarını delip altınları çaldılar 3

Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi.

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