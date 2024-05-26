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KİLOSU 1500 TL | Yatırımda dolar ve euro ile yarışıyor! Zengin olmak isteyen topraktaki altın salep yetiştiriyor

Son yıllarda artan taleple birlikte fiyatı da artan salep Trabzon'da çay ve fındığa alternatif oldu. Kilosu bin 500 TL'den satılıyor. Sahil kesimlerden yüksek rakımlara kadar üretilebilen salep bölgenin yeni geçim kaynağı olma yolunda ilerliyor.

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 09:54 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 10:05
KİLOSU 1500 TL | Yatırımda dolar ve euro ile yarışıyor! Zengin olmak isteyen topraktaki altın salep yetiştiriyor 1

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçimini fındık ve çaydan sağlayan üreticilerin alternatif ürünü salep oldu. Son yıllarda giderek artan salep üretimi Trabzon'da olumlu sonuç verdi. Sahil kesimlerinden yüksek rakımlı tepelere kadar üretilebilen salep, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin ek gelir kaynağı olarak yüzünü güldürdü.

KİLOSU 1500 TL | Yatırımda dolar ve euro ile yarışıyor! Zengin olmak isteyen topraktaki altın salep yetiştiriyor 2

Türkiye'de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretilebilen salep kentte 45 üreticiye ulaştı. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan salep üretiminin her geçen gün arttığı Trabzon'da özel bir firma tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifikalı 15 dönümlük çiftlikte salep üretimi yapılıyor.

KİLOSU 1500 TL | Yatırımda dolar ve euro ile yarışıyor! Zengin olmak isteyen topraktaki altın salep yetiştiriyor 3

Trabzon'da salep danışmanlığı yapan İlyas Altun, Gürcistan'dan başlayan salep hikayesinin Trabzon'a uzandığını söyledi. Altun, "Salep ekme işi Gürcistan'a dayanıyor. Orada önümüze geldi. Orada herşey serbest. İlk önce dağlardan söküm yaparak başladık. Ufak tefek üretime başladık derken hikayemiz başladı" dedi.

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