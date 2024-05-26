KİLOSU 1500 TL | Yatırımda dolar ve euro ile yarışıyor! Zengin olmak isteyen topraktaki altın salep yetiştiriyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde geçimini fındık ve çaydan sağlayan üreticilerin alternatif ürünü salep oldu. Son yıllarda giderek artan salep üretimi Trabzon 'da olumlu sonuç verdi. Sahil kesimlerinden yüksek rakımlı tepelere kadar üretilebilen salep, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin ek gelir kaynağı olarak yüzünü güldürdü.

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Türkiye'de devlet tarafından verilen izin ile sertifikalı bir şekilde üretilebilen salep kentte 45 üreticiye ulaştı. Tıbbi ve aromatik bitkiler arasında yer alan salep üretiminin her geçen gün arttığı Trabzon'da özel bir firma tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sertifikalı 15 dönümlük çiftlikte salep üretimi yapılıyor.

