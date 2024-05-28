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Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz'da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış

Başıboş köpekler yine can yaktı... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Geride bıraktığımız günlerde de Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyonun altına girmiş, araçta bulunanlar can vermişti. Araştırmalar sahipsiz köpeklerin 5 yılda 3 binden fazla kazaya yol açtığını tescilledi. Bu sorunla ilgili atılacak ivedi atımlar hayati derecede önem kazandı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:11 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:28
Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz’da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış 1

Başıboş gezen saldırgan köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor.

Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz’da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış 2

Köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe süreklediği bu durum 'milli güvenlik' sorunu haline geldi.

Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz’da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış 3

Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor.

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