Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz'da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış
Başıboş köpekler yine can yaktı... Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Geride bıraktığımız günlerde de Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyonun altına girmiş, araçta bulunanlar can vermişti. Araştırmalar sahipsiz köpeklerin 5 yılda 3 binden fazla kazaya yol açtığını tescilledi. Bu sorunla ilgili atılacak ivedi atımlar hayati derecede önem kazandı.