Başıboş köpek sorunu yine can yaktı! Lüleburgaz'da can havliye kaçarken otomobil çarptı | Trafik kazalarında ciddi artış

Başıboş gezen saldırgan köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor.

Köpek ve mama lobisinin çözümsüzlüğe süreklediği bu durum 'milli güvenlik' sorunu haline geldi.

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Gruplar halinde dolaşıp bir anda saldıran başıboş köpekler, yurdun dört bir yanında can yakıyor, minik bedenleri hayattan koparıyor.