SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Tramvay yolunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü!

Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan tramvaylar yine kazaya karıştı. Bahçelievler'de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı. Alkol testinden geçirilen vatman, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 14:07 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:07
Tramvay yolunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü! 1

İstanbul Bahçelievler'de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı.

Tramvay yolunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü! 2

Kaza, T1 Kabataş- Bağcılar hattı Mehmet Akif Durağı yakınlarında, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EKH 455 plakalı otomobilin sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken dönüş yaparak tramvay yolundan karşıya geçmek istedi.

Tramvay yolunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü! 3

TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI

Sürücü, dönüş yaptığı sırada, Kabataş istikametinde ilerleyen tramvay, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu.

SON DAKİKA