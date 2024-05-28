Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan tramvaylar yine kazaya karıştı. Bahçelievler'de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı. Alkol testinden geçirilen vatman, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İstanbul Bahçelievler'de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı.
Kaza, T1 Kabataş- Bağcılar hattı Mehmet Akif Durağı yakınlarında, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 EKH 455 plakalı otomobilin sürücüsü, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobiliyle seyir halindeyken dönüş yaparak tramvay yolundan karşıya geçmek istedi.