Tramvay yolunda kaza: Facianın eşiğinden dönüldü!

Sık sık kaza ve arızalarla gündem olan tramvaylar yine kazaya karıştı. Bahçelievler'de tramvay yolundan dönüş yapan otomobile tramvay çarptı. Alkol testinden geçirilen vatman, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.