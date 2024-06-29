Bahar Candan ve ailesi günler sonra görüştü! Hastanedeki ilk sözleri herkesi şaşırttı

Dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla Kasım 2023'te tutuklanan Nihal Candan'ın aynı suçtan tutuklanan kardeşi Bahar Candan'ın kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak hastaneye yatırıldığı ortaya çıkmıştı. Bayram sonrası ailesi Bahar Candan'ı ziyarete gitti. Görüşme, cam bir paravanın ardında gerçekleşti. Ablası Nihal'i karşısında gören Bahar'ın "Neden beni terk ettin?" diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.
Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alındı,16 Kasım'da ise tutuklandı.
41 MİLYON DOLANDIRDI
Candan kardeşlerin de içerisinde yer aldığı şebekenin, sözde kamu kurumlarından aldıkları araçları yüzde 25 indirimli şekilde satma vaadiyle mağdurları 41 milyon 526 bin lira dolandırdığı saptandı.
Bahar Candan'ın 'Suç örgütüne üye olma ve örgüt faaliyeti kapsamında kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 2 kez olmak üzere 14 yıldan 44 yıla kadar cezalandırılmasını isterken, geçtiğimiz ay serbest bırakılan Nihal Candan'ın (Gülnihal Çiçek) ise aynı suçlama kapsamında 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.