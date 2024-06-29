Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti

Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tutuklanların sayısı 14'e yükseldi. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisindeki kahveci Ahmet rolüyle hafızalara kazanan Yusuf Atala da vardı. Soruşturma ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.