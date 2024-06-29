Yaprak Dökümü'nün kahveci Ahmet'i Yusuf Atala da içlerindeydi! Detaylara ulaşıldı! Dolandırıcılık yöntemleri pes dedirtti

Yalova'da, otellerinde, devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle ağırladıkları 36 bin kişiyi özel eğitim alan kişilerle ikna edip sözleşme imzalatarak 10 milyar liradan fazla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda tutuklanların sayısı 14'e yükseldi. Tutuklananlar arasında Yaprak Dökümü dizisindeki kahveci Ahmet rolüyle hafızalara kazanan Yusuf Atala da vardı. Soruşturma ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Yalova merkezli 5 ilde 'Bedava tatil kazandınız' vaadi ile davet edildikleri otelde psikolojik baskı yoluyla devre mülk hissesi satılarak dolandırıldıklarını iddia edilen kişilerin şikayetleri üzerine, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ÜNLÜ OYUNCU DA İÇLERİNDE
Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı. Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili ve şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol ,2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.