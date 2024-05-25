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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2024, 21:26 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2024, 21:26

İZLE I Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı! İşte detaylar...

'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte detaylar...

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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KARDEŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

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