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Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Son birkaç gün içinde önemli bir gelişme yaşandı ve araç sahipleri ile trafiği etkileyen bir durum resmileşti. 6 Temmuz tarihinde yapılan bir duyuruyla birlikte araç sahiplerinin kontrol etmesi gereken bir konu olduğu bildirildi.

takvim.com.tr
06.07.2023 13:29 - Son Güncelleme: 06.07.2023 13:31
Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Yılbaşında yapılan değerleme oranına göre trafik cezalarında büyük bir artış gerçekleşti ve trafik cezaları rekor seviyelere çıktı. Bu zam ile birlikte trafik kurallarına uymama caydırıcı bir şekilde sağlanmaya çalışıldı. Örneğin, kırmızı ışık ihlali cezası 951 TL'ye kadar çıkarken, diğer cezalar da benzer şekilde artış gösterdi.

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Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Hız Sınırını Aşanlara Yüksek Cezalar Geliyor!

Son haberlere göre, hız sınırını yüzde 10-30 arasında aşanlara 951 TL, hız sınırını yüzde 30-50 arasında aşanlara ise 1.979 TL trafik cezası uygulanacak. Bu durumda, trafik kazalarının büyük bir çoğunluğunun hız sınırını aşmaktan kaynaklandığı belirtilerek, caydırıcı cezaların getirildiği vurgulandı.

Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Emniyet Şeridi İhlali ve Sigortasız Araç Trafiğe Çıkmanın Bedeli Arttı!

Trafik cezalarıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, emniyet şeridini ihlal etmek 1.823 TL'den 4.064 TL'ye kadar çıkacak. Ayrıca, sigortasız bir araçla trafiğe çıkmanın bedeli 196 TL'den 436 TL'ye yükseldi.

Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Plakanın trafikte okunur olmasını engelleyecek herhangi bir durumda ise araç sahiplerine cezai yaptırımların uygulanacağı belirtildi.

Az önce resmileşti! Otomobili olanlara 6 Temmuz duyurusu yapıldı: Sakın bunu yapmayın 1.671 TL cezası var

Plaka Okunmazsa Cezası 1.671 TL!

Buna ek olarak, plakasının okunamaması durumunda araç sahiplerine 1.671 TL ceza kesileceği açıklandı. Bu nedenle, trafiğe çıkmadan önce hem ön hem de arka plakaların okunabilir olup olmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

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