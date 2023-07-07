Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi: "Her türlü imkan sağlanmakta"

Bütün çocukların hayata hazırlanmak için güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, en uygun mekanın huzurlu bir yuva olduğunu vurguladı. Darülaceze, Darüşşafaka gibi kurumlarla, kökleri çok derinlere uzanan bir dayanışma geleneğine sahip olunduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir" dedi.