Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi: "Her türlü imkan sağlanmakta"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen ''Koruyucu Aile Günü'' etkinliğine katıldı. Konuya ilişkin konuşan Emine Erdoğan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır" dedi. İşte kare kare o anlar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü" etkinliğine, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kurum yetkilileri, koruyucu aileler ve devletin bu hizmetinden yararlandırılan çocuklar katıldı.
Etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, Koruyucu Aile Günü kutlamaları vesilesiyle burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. "Yüce gönüllü insanlarımızla geçen her günün, ömür defterime bir hazine olarak eklendiğini yüreğimin en derin yerinde hissediyorum." diyen Erdoğan, çocukluğu hiç bitmeyen bir mevsime benzeterek, şöyle devam etti:
"GÜZEL GEÇİRİLMİŞ BİR ÇOCUKLUK, YAŞAM YOLCULUĞUNDA REHBERİMİZ HALİNE GELİR"
"Hayatın erken dönemlerinde yaşananlar, ömrümüzün iklimini, gerektiğinde hayatın sert rüzgarlarına karşı durabilme kabiliyetimizi belirler. Çocuklarımızın bizim geleceğimiz olduğu her zaman vurgulanır, bununla birlikte bizim yaklaşımlarımız da çocuklarımızın geleceğine yön verir. Merhametle sarmalanan çocuklar, sorumluluk alan, bağlanmaktan korkmayan mutluluk pınarlarına dönüşürler. Güzel geçirilmiş bir çocukluk, yaşam yolculuğunda can yoldaşımız, en kıymetli varlığımız, rehberimiz haline gelir."
Bütün çocukların hayata hazırlanmak için güvenli ve müşfik bir çatıya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, en uygun mekanın huzurlu bir yuva olduğunu vurguladı. Darülaceze, Darüşşafaka gibi kurumlarla, kökleri çok derinlere uzanan bir dayanışma geleneğine sahip olunduğunun altını çizen Emine Erdoğan, "Asırları aşan tecrübemiz ile çocuklarımızı korumak ve esirgemek için gerekli bütün kurumlarımız milletimizin hizmetindedir" dedi.
Hükümetin, değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek için sürekli yeni projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini, 2005'te Çocuk Evleri, hemen ardından da Çocuk Evleri Siteleri uygulamasına başlandığını hatırlatan Erdoğan, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımız, devletimizin yeni ve geleneksel tüm kurumlarında, her türlü imkan sağlanarak bakılmaktadır." diye konuştu.