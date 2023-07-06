Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı! Eşi o detaya dikkat çekti: Kaybolduğu gün ormanda...

Ama neden, niçin, hiç kimsenin bir fikri yok. Hiçbir ipucu yok. Korhan evine çok düşkündü, dışarıyla çok ilişkisi olan biri değildi. Dışarı bile benim zorumla çıkardı. O gün de her günkü gibi sıradan bir gündü. Sabah yürüyüşü, evde kahvaltı, öğleden sonra yürüyüş ve akşam yemeği. 8-10 gündür oradaydık. Her günümüz bu rutin içinde geçiyordu.