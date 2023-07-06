Ekonomist Korhan Berzeg hala bulunamadı! Eşi o detaya dikkat çekti: Kaybolduğu gün ormanda...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hocası Korhan Berzeg hala bulunamadı. Köpeği Tina ile birlikte yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Korhan hocanın eşi bir detaya dikkat çekti. Acılı eş Angela Berzeg, "Her tarafı sıkı taradıkları için, polis, kaçırılmış olabileceğini, belki İstanbul'a, belki daha uzak bir yere götürülmüş olabileceğini düşünüyor. Evden yürüyüşe çıkıp kaybolduğu o gün, ormanda ağaç kesiliyordu" dedi.
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki evinden Prof. Dr. Korhan Berzeg, 17 Haziran'da eşi Angela Berzeg kahvaltıyı hazırlarken köpeği Tina ile sabah yürüyüşüne çıkmıştı. Geri dönmeyince eşi aramaya çıkmış bulamayınca da jandarmaya Haber verilmişti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Korhan Hoca ve köpeği 'Tina'yı arama çalışmalarında 19 gün geride kalırken, Angela Berzeg Büyükada'da 'Leylak Ev' adını verdikleri evine geri döndü. Angela Berzeg, evinde ağırlayarak geçirdiği zor günleri şöyle anlattı:
"Kötü bir Rüya. Sanki gerçekdışı bir olay ve bir Film senaryosunun içindeki oyuncu gibiyim. Korhan kaybolduğu günden beri her gün 24 saat süren bir dram. Bir trajedinin, bir dramın içindeyim. Yaşanan böyle akıl dışı bir olay sonrası gereğini yapıyorum. Ben artık yalnız mıyım, kocam var mı yok mu? Bir girdabın içinde gibiyim.
'KAÇIRILMIŞ OLABİLİR'
Korhan şu an yaşıyorsa ilk yapacağı şey beni aramak olurdu. Akıbetinin ne olabileceği konusunda polis ağzını çok sıkı tutuyor. Her tarafı sıkı taradıkları için, polis, kaçırılmış olabileceğini, belki İstanbul'a, belki daha uzak bir yere götürülmüş olabileceğini düşünüyor.
Ama neden, niçin, hiç kimsenin bir fikri yok. Hiçbir ipucu yok. Korhan evine çok düşkündü, dışarıyla çok ilişkisi olan biri değildi. Dışarı bile benim zorumla çıkardı. O gün de her günkü gibi sıradan bir gündü. Sabah yürüyüşü, evde kahvaltı, öğleden sonra yürüyüş ve akşam yemeği. 8-10 gündür oradaydık. Her günümüz bu rutin içinde geçiyordu.