Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal'a verilen ceza açıklandı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce Yörük kızı Müslüme Yağal'ı aramış, günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Gülnar'da kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal'a verilen ceza açıklandı. İşte detaylar...
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.
Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.