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Müge Anlı'da günlerce konuşulmuştu! Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal'a verilen ceza açıklandı

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce Yörük kızı Müslüme Yağal'ı aramış, günler sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Gülnar'da kaldıkları çadırın 7 kilometre ilerisinde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin dede Hasan Yağal'a verilen ceza açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 13:11 Güncelleme 11 Mart 2024, 13:31
Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal’a verilen ceza açıklandı 1

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal’a verilen ceza açıklandı 2

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal...

Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müge Anlı’da günlerce konuşulmuştu! Yörük kızı Müslüme Yağal olayında yeni gelişme! Sapık dede Hasan Yağal’a verilen ceza açıklandı 3

Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

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