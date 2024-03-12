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Hayrete düşüren olay! Sevgisi hayal çıktı! Mehmet Akkaya'nın Müge Anlı'dan isteği herkesi şaşırttı

Mehmet Akkaya, evlilik arifesinde kayıplara karışan Seda Duman'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı. Öte yandan gerçeği öğrenen Akkaya'nın ağlayarak Müge Anlı'ya 'Bana bir kız bulun' demesi ise herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 16:54 Güncelleme 12 Mart 2024, 16:54
Hayrete düşüren olay! Sevgisi hayal çıktı! Mehmet Akkaya’nın Müge Anlı’dan isteği herkesi şaşırttı 1

Antalya'da bir parktaki bankta otururken tanıştığı ve evlilik arifesinde olduğu Seda Duman'ın kaybolduğunu söyleyen Mehmet Akkaya soluğu Müge Anlı'da aldı. Ancak Mehmet Akkaya'nın, kayboldu diyerek aradığı sevgilisi tarafından kandırıldığı ortaya çıktı.

Hayrete düşüren olay! Sevgisi hayal çıktı! Mehmet Akkaya’nın Müge Anlı’dan isteği herkesi şaşırttı 2

Sokakta tanıştığı 23 yaş küçük sevgilisinin evlilik hazırlığı yaptıkları sırada kaybolduğu iddiası ile stüdyoya gelen Mehmet Akkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hayrete düşüren olay! Sevgisi hayal çıktı! Mehmet Akkaya’nın Müge Anlı’dan isteği herkesi şaşırttı 3

KANDIRILDI MI?

Bir yıldır birlikte yaşadığı Seda Duman'ın 21 Şubat günü hastaneye gideceğim diyerek evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını söyleyen Mehmet Akkaya, sevgilisinin hayatından endişeli olduğunu söyledi. Müge Anlı'dan yardım isteyen Mehmet Akkaya'nın sevgilisi tarafından kandırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

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