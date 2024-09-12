Abdülhalim Eliş eşini aramak için sevgilisi ile yayına çıkmıştı! Bu kez yedek aşkı evden kaçtı! İşte herkesin ağzını açık bırakan olay

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te pes dedirten bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için sevgilisi Seher ile stüdyoya geldi. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı. Bugün olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Abdülhalim Bey Seher'in kaçtığını söyleyerek bu kez programa sevgilisini aramak için çıktı. Gözyaşlarına boğulan Abdülhalim Bey'in sözleri şaşkınlık yarattı.
Müge Anlı'daki Abdulhalim Eliş olayı gündemi sarstı. 26 yıllık eşini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılan Abdulhalim Eliş, sevgilisi Seher ile eşi Leyla Eliş'i aramak için soluğu Müge Anlı'da almıştı.
Dün eşi Leyla Eliş'in kendisini reddetmesi üzerine Seher ile yoluna devam etmek istediğini açıklayan Abdulhalim Eliş, bu kez sevgilisi Seher'i aramak için canlı yayına çıktı.
"SEHER'İN PEŞİNDEYİM"
Gözyaşlarına boğulan Abdulhalim Eliş, "Allah rızası için Seher'i bana bulun. Onu çok seviyorum. Bildiğin gibi değil. Karım aklımda bile değil. Seher bana huzur verdi. Ev cezaevi gibi her yer karanlık. 47 yaşına geldim ama Seher gibi temiz kalpli, düzgün birini bulamadım. Onu çok seviyorum.