Abdülhalim Eliş eşini aramak için sevgilisi ile yayına çıkmıştı! Bu kez yedek aşkı evden kaçtı! İşte herkesin ağzını açık bırakan olay

Dün eşi Leyla Eliş 'in kendisini reddetmesi üzerine Seher ile yoluna devam etmek istediğini açıklayan Abdulhalim Eliş , bu kez sevgilisi Seher'i aramak için canlı yayına çıktı.

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"SEHER'İN PEŞİNDEYİM"

Gözyaşlarına boğulan Abdulhalim Eliş, "Allah rızası için Seher'i bana bulun. Onu çok seviyorum. Bildiğin gibi değil. Karım aklımda bile değil. Seher bana huzur verdi. Ev cezaevi gibi her yer karanlık. 47 yaşına geldim ama Seher gibi temiz kalpli, düzgün birini bulamadım. Onu çok seviyorum.