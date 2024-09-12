36 yaşındaki iki çocuk babası tekstilci İsmail Demir 25 Nisan'da sırra kadem bastı. Demir'e aylardır ulaşamayan ailesi soluğu Müge Anlı 'da aldı. İsmail Demir'in kaybının 22. gününde yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğunu ve Vesile adlı bir kadınla ilişkisi olduğunu söyledi.

Eşinden 3 yıldır ayrı yaşayan Demir'in ailesi Vesile'nin kendilerine çarpıcı iddialarda bulunduğunu aktardı. Aile, "Vesile bize İsmail ile sosyal medyadan konuştuğu bir kadın yüzünden kavga ettik. Sonra arkadaşı Hamdullah geldi. İsmail'in eşyalarını aldı. Bir daha geri dönmedi" dedi.

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Hamdullah Önen ise çelişkili anlatımlarıyla bir numaralı şüpheliydi. İsmail'in kardeşi Fahriye, Hamdullah'ın kendisine şunları söylediğini ifade etti:

Hamdullah, bana saat 8.30'da ben oradan geçiyordum. İsmail ile bir çay içtik dedi. Ama biz o kameraya kayıtlarına baktık ancak Hamdullah'ın dediği saatte İsmail ile bulunmadığını gördük.