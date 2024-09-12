36 yaşındaki iki çocuk babası İsmail Demir'den aylardır haber alınamıyordu. Demir'in ailesi soluğu Müge Anlı'da alırken, en yakın arkadaşı Hamdullah Önen de yayına çıkmıştı. Önen, İsmail Demir'in yasa dışı işlere karıştığını ve tutuklanmamak için kaçtığını ifade etmişti. Kaybı büyük şüphe uyandıran İsmail Demir ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Genç adamın kaybının 140. gününde bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cenazesi ayağına taş bağlı halde bir kuyuda bulundu. Demir'i öldüren kişi ise en yakını çıktı. İşte detaylar...
36 yaşındaki iki çocuk babası tekstilci İsmail Demir 25 Nisan'da sırra kadem bastı. Demir'e aylardır ulaşamayan ailesi soluğu Müge Anlı'da aldı. İsmail Demir'in kaybının 22. gününde yayına gelen ablası ve kardeşi İsmail'in tekstil firması olduğunu ve Vesile adlı bir kadınla ilişkisi olduğunu söyledi.
EVİNDEN EŞYALARINI ALDI
Eşinden 3 yıldır ayrı yaşayan Demir'in ailesi Vesile'nin kendilerine çarpıcı iddialarda bulunduğunu aktardı. Aile, "Vesile bize İsmail ile sosyal medyadan konuştuğu bir kadın yüzünden kavga ettik. Sonra arkadaşı Hamdullah geldi. İsmail'in eşyalarını aldı. Bir daha geri dönmedi" dedi.
Hamdullah Önen ise çelişkili anlatımlarıyla bir numaralı şüpheliydi. İsmail'in kardeşi Fahriye, Hamdullah'ın kendisine şunları söylediğini ifade etti:
Hamdullah, bana saat 8.30'da ben oradan geçiyordum. İsmail ile bir çay içtik dedi. Ama biz o kameraya kayıtlarına baktık ancak Hamdullah'ın dediği saatte İsmail ile bulunmadığını gördük.