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Abdülhalim Eliş eşini aramak için sevgilisi ile yayına çıkmıştı! Bu kez yedek aşkı evden kaçtı! Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi
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Abdülhalim Eliş eşini aramak için sevgilisi ile yayına çıkmıştı! Bu kez yedek aşkı evden kaçtı! Müge Anlı şaşkınlığını gizleyemedi

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 11:43 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 11:44

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te pes dedirten bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için sevgilisi Seher ile stüdyoya geldi. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı. Bugün olayda çarpıcı bir gelişme yaşandı. Abdülhalim Bey Seher'in kaçtığını söyleyerek bu kez programa sevgilisini aramak için çıktı. Gözyaşlarına boğulan Abdülhalim Bey'in sözleri herkesin ağzını açık bıraktı.

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