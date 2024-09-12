Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen'in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. Yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen'in babasının kimliği de büyük bir şaşkınlık yarattı. Bilgen'in sosyal medyada Kemal Sunal'ın efsane karakteri Şabaniye'ye benzetilmesi ise büyük tepki çekti. Peki, 24 yaşındaki genç kraliçenin mesleği ne? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...