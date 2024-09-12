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Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen'in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti

Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu. Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı güzellik yarışmasında Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen oldu. Yüzlerce adayın arasından birinci seçilen İdil Bilgen'in babasının kimliği de büyük bir şaşkınlık yarattı. Bilgen'in sosyal medyada Kemal Sunal'ın efsane karakteri Şabaniye'ye benzetilmesi ise büyük tepki çekti. Peki, 24 yaşındaki genç kraliçenin mesleği ne? İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 15:27 Güncelleme Tarihi12 Eylül 2024, 15:53
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen’in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti 1

Türkiye'nin tescilli güzellerinin seçilip sonrasında da taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasının finali geçtiğimiz gece yapıldı. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi eski güzellerin jüri koltuğunda oturduğu gecede yarışan 20 güzelin içinden yarışmanın kazananı İdil Bilgen oldu.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen’in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti 2

BİRÇOK YORUM YAPILDI

24 yaşındaki kraliçe kısa sürede gündem oldu. Bilgen için sosyal medyada binlerce yorum ve benzetme yapıldı.

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen kimdir? İdil Bilgen’in babası kimdir? Geçer not alamadı! Şabaniye yorumu pes dedirtti 3

ŞABANİYE'YE BENZETİLDİ

1.80 boyundaki Bilgen'in fotoğrafları kısa sürede her yerde paylaşıldı. Bilgen'i görenler Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterlerinden Şabaniye'ye benzetti.

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