81 ilde yasak kararı az önce açıklandı! 120 gün boyunca tüm işlemler kapatılacak bugün başladı
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için önemli bir karar alındığı duyuruldu. İlgili karar doğrultusunda, piknik ve mesire alanlarının yanı sıra ormanlık alanlara da girişlerin tamamen yasaklanacağı açıklandı. Bu kararın alınmasının temel sebebi, son dönemlerde hızla artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ormanlık alanlardaki yangın riskinin de artmasıdır. İstanbul Valiliği, bu duruma çözüm bulmak amacıyla harekete geçmiş ve belirtilen tarihler arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına karar vermiştir.
İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, bu kararın alınmasının nedeni, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasıtlı veya ihmalkar davranışlar sonucunda orman yangınlarının çıkabileceği değerlendirmesidir. 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri çerçevesinde, belirtilen tarihler arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir.
Karara göre, İstanbul İli sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor yapmak, yürüyüş gibi faaliyetler serbesttir. Ancak bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile içmek ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaktır.
Ayrıca, orman içinde, orman bitişiğinde ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması da yasaklanmıştır. Orman alanını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı tesisler, sanayi kuruluşları ve enerji nakil hatlarının kuruluşları da gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılmıştır.
Bu karar, İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda geçerli olup, 24 Haziran 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında uygulanacak.