81 ilde yasak kararı az önce açıklandı! 120 gün boyunca tüm işlemler kapatılacak bugün başladı

Karara göre, İstanbul İli sınırları dahilindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor yapmak, yürüyüş gibi faaliyetler serbesttir. Ancak bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile içmek ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaktır.