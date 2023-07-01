15 Temmuz gazisi Salim Erdoğan o geceyi anlattı: Geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı
FETÖ'nün hain darbe girişiminde gazi olan Selim Erdoğan o kara geceyi anlattı. Darbeciler tarafından açılan ateş sonucu gazi olan Selim Erdoğan kolunda şarapnel ile 6 ay dolaştığını da belirterek"15 Temmuz akşamı anne ve babamdan helallik isteyip abdest aldıktan sonra, bayrağımız yere düşmesin diye meydanlara koştuk. O gece geri adım atsaydık bugün Türkiye diye bir ülke olmazdı, Bayrağımızı asla yere düşürmeyeceğiz" dedi.
01.07.2023 10:43 - Son Güncelleme: 01.07.2023 10:43
15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensubu teröristler iktidarı ele geçirmek için milletin silahlarını millete çevirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara ve meydanlara çıkan milyonlarca vatandaş, hain girişimi canları pahasına engelledi.
FETÖ'CÜ hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde, helikopterler ve tanklardan açtıkları ateş sonucu Ankara'da yaralanarak gazi olan Selim Erdoğan (39), devlet memuru olarak Antalya Konyaaltı İlçe Müftülüğünde çalışmaya başladı.
Selim Erdoğan, Ankara'da 15 Temmuz akşamı anne ve babasından helallik isteyip abdest aldıktan sonra sokağa çıktığını söyledi.