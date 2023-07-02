İstanbul barajlarında alarm! Kazandere Barajı kurudu, hayvanlar otlamaya başladı | İstanbul barajlarında son durum ne?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel sebebinin ne olduğunun artık bilindiğini belirterek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, yağışların azalması, mevsimlerin kayması, bunlar hep bu bölgeyi etkileyen global ölçekte de kendini hissettiren iklim değişikliğinin sonuçları oluyor. Bu iklim değişikliği ile yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye mecburuz. Bölgede büyük baraj var, bunlar İstanbul'u da besleyen 10 tane barajdan 2 tanesi. Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son 10 sene gördüğü en düşük seviye. İstanbul'un 10 tane barajın toplamına baktığımız zaman da hiç yüzde 60'ların 65'lerin altına düşmemiş sadece 2014 yılında bir ciddi dramatik bir düşüş var. Ondan sonraki 10 yıl boyunca yüzde 44'te, 49 oranına hiç düşmemiş bugüne kadar. Dolayısıyla bu artık bize şunu gösteriyor. Bu bölgede özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiyemizde bu bölgede yağışlarda bir azalma su temininde bir zorlaşma meydana gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

