İstanbul barajlarında alarm! Kazandere Barajı kurudu, hayvanlar otlamaya başladı | İstanbul barajlarında son durum ne?
İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan üç barajda kuraklık sebebiyle doluluk oranı önemli ölçüde azaldı. Kazandere Barajı ise kuruyarak yüzeyi otlarla kaplanmış ve yeşil bir görünüm almış durumda. Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, artık barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel nedeninin ne olduğunu bildiklerini ifade ederek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, azalan yağışlar ve mevsimlerin kayması gibi etkenler, bu bölgede hissedilen küresel ölçekte etkisini gösteren iklim değişikliğinin sonuçlarıdır. Bu iklim değişikliğiyle yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye zorunluyuz" şeklinde konuştu.
Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı yüzde 5'lere düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 5.14, Pabuçdere'nin yüzde 3.91, Istrancalar'ın ise yüzde 33.28 ölçüldü.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel sebebinin ne olduğunun artık bilindiğini belirterek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, yağışların azalması, mevsimlerin kayması, bunlar hep bu bölgeyi etkileyen global ölçekte de kendini hissettiren iklim değişikliğinin sonuçları oluyor. Bu iklim değişikliği ile yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye mecburuz. Bölgede büyük baraj var, bunlar İstanbul'u da besleyen 10 tane barajdan 2 tanesi. Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son 10 sene gördüğü en düşük seviye. İstanbul'un 10 tane barajın toplamına baktığımız zaman da hiç yüzde 60'ların 65'lerin altına düşmemiş sadece 2014 yılında bir ciddi dramatik bir düşüş var. Ondan sonraki 10 yıl boyunca yüzde 44'te, 49 oranına hiç düşmemiş bugüne kadar. Dolayısıyla bu artık bize şunu gösteriyor. Bu bölgede özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiyemizde bu bölgede yağışlarda bir azalma su temininde bir zorlaşma meydana gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.
'ARTIK ADEPTE OLMAK ZORUNDAYIZ'
Su kullanımıyla ilgili olarak artık iklim değişikliğine mutlaka adapte olunmasının önemli olduğunu belirten Tecer, "İklim değişikliğinin temel sebepleri ve sonuçlarından bir tanesi bu biz artık yaşantılarımızı günlük hayattaki su kullanma biçimimizi iklim değişikliğini adapte bir şekilde sürdürmeliyiz. Bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz, kişisel olarak yapacaklarımız var. Toplumsal olarak yapacaklarımız var. Ülke olarak, politika geliştiriciler olarak yapılacaklar var. Bu konunun sevk ve idaresinde bulunan kurumların yapacağı şeyler var. Kişisel olarak biz günlük yaşantımızda kullandığımız suyu tasarruflu bir su tüketim biçimine dönüştürmek zorundayız. Günlük aktivitelerimizi düşündüğümüz zaman su tüketimimizin minimum seviye çekmeliyiz. Sonra sanayinin kullandığı, tarımın kullandığı sularda da daha teknolojik daha suyu verimli kullanan bir üretim biçimine dönüşmek zorundayız.