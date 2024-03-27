75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı

1 Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediliyor. Programın 27 Mart tarihli bölümünde Necati'nin Ergün'e para verdiğine şahit olan gizli tanığa mikrofon uzatıldı. Gizli tanık, 2017 yılında Ergün'ün Necati'den "paravan şirket kuracağım" diyerek 3800 lira para istediğini, Necati'nin parayı verdiğini ama Ergün'ün şirketi kurmadığını ve herkesi dolandırdığını söyledi.

2 ÇOCUĞUNUN KOLUNU KIRMIŞ Asiye Boyacı'nın oğlu Yusuf ise Ergün'ün yatalak babasının parasını almak için dövdüğünü, annesi Asiye'nin de tüm bunları bilip sustuğunu ifade etti. Canlı yayına bağlanan bir izleyici Asiye'nin yıllar evvel engelli çocuğunun kolunu kırdığını iddia etti. Havale geçirdiği için bebeğinin kolunun kırıldığını söyleyen Asiye, herkesin kanını dondurdu.