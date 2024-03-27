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75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri dumura uğratan bir olay yaşandı. Çankırı'da pirinç tarlasında ölü olarak bulunan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin ölümünün ardındaki gerçeği öğrenmek için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Kız kardeşler, erkek kardeşleri Ergün'ün para için annelerini öldürmüş olabileceğini ileri sürdü. Ergün'ün yakın çevresine vicdan azabı çekiyorum dediği ortaya çıkarken, 16 yaşındaki yeğeninin ifadeleri olayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Sevim Yıldırım'ı oğlu mu öldürdü? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 14:55 Güncelleme 27 Mart 2024, 15:24
75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı 1

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sevim Yıldırım'ın şüpheli ölümü araştırılmaya devam ediliyor. Programın 27 Mart tarihli bölümünde Necati'nin Ergün'e para verdiğine şahit olan gizli tanığa mikrofon uzatıldı. Gizli tanık, 2017 yılında Ergün'ün Necati'den "paravan şirket kuracağım" diyerek 3800 lira para istediğini, Necati'nin parayı verdiğini ama Ergün'ün şirketi kurmadığını ve herkesi dolandırdığını söyledi.

75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı 2

ÇOCUĞUNUN KOLUNU KIRMIŞ

Asiye Boyacı'nın oğlu Yusuf ise Ergün'ün yatalak babasının parasını almak için dövdüğünü, annesi Asiye'nin de tüm bunları bilip sustuğunu ifade etti. Canlı yayına bağlanan bir izleyici Asiye'nin yıllar evvel engelli çocuğunun kolunu kırdığını iddia etti. Havale geçirdiği için bebeğinin kolunun kırıldığını söyleyen Asiye, herkesin kanını dondurdu.

75 yaşındaki Sevim Yıldırım’ı kim öldürdü? Ergün neden vicdan azabı çekiyor? O iddialar şaşkınlık yarattı 3

ADNAN STÜDYOYA GELDİ
Ergün Yıldırım'ın pompalı tüfekle ailesinin evini bastığı ve annesine tokat attığı iddiası da herkesi dehşete düşürdü. Önceki programlarda Ergün Yıldırım, hazine arazisi yüzünden anlaşmazlık yaşadığı Adnan'ı şüpheli olarak göstermişti. Adnan iddiaları yanıtlamak için canlı yayına geldi.

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