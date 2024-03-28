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Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var

Yaşlanıyoruz be... Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye çıktı. Peki en çok yaşlı nüfus hangi ilde yaşıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 11:25 Güncelleme 28 Mart 2024, 11:25
Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var 1

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı.

Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var 2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var 3

Buna göre, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu.

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