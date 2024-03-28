Türkiye'nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var

Yaşlanıyoruz be... Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2023 itibarıyla yüzde 10,2'ye çıktı. Peki en çok yaşlı nüfus hangi ilde yaşıyor? İşte detaylar...
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişiye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı.