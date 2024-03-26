Türkiye’nin konuştuğu sapık sucu dehşetinde gözden kaçırılan 3 detay! Anne ve babalar dikkat

1 Türkiye, günlerdir 2019 ila 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Şenay hakkında hazırlanan iddianamenin tüyler ürperten detaylarını konuşuyor. 331 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen Şenay'ın, Bağcılar'da bir su dükkanı vardı ve uzun yıllardır aynı semtte su dağıtımı yapıyordu. 24 Mayıs 2023 günü mağdur çocuklardan M.Y.'nin okuldan çıkıp evine dönmemesi üzerine ailesi polise başvurunca olayın gerçek yüzü ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen Metin Şenay'ın iş yerinin arka tarafından çocuk çığlığı sesi duyulması üzerine 'yatak odası' olarak tarif edilen gizli bir odada kız çocuğunun kilit altında ve ağlar vaziyette olduğu görüldü.

2 Çocuğun üzerinde kan lekelerinin görülmesi üzerine cinsel istismara maruz kaldığı anlaşıldı. Ayrıca odada, "Kesinlikle bağırma. Konuşurken fısıltıyla konuş. Sağa sola zarar verme. Dükkana biri gelirse kesinlikle konuşma. Ben ne dersem yap. Sözümü dinlemezsen çok acı veririm, çok döverim. Gerekirse öldürürüm, bence en iyisi sözümü dinle ve dediklerimi yap. Ben de sana en iyi şekilde bakayım" ifadelerinin yer aldığı bir yazı da bulundu. Üstelik Metin Şenay'ın şiddetini yaşayan tek çocuk M.Y. de değildi. Peki yıllardır Şenay'ın cinsel istismarına maruz kalan çocuklar nasıl fark edilmedi? Her detayıyla kan donduran çocuk istismarlarından toplum ve aileler olarak nasıl bir ders çıkarmalıyız? İşte uzman yorumuyla gözden kaçan 3 detay.