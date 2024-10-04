SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

4 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 4 Ekim Cuma namazı saati...

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen mübarek Cuma gününde en anlamlı mesajları bir araya getirdik. 4 Ekim Cuma günü hangi mesajlar atılır? 4 Ekim Cuma namazı saat kaçta? Sevdiklerinizin Cuma gününü kutlamak ve 4 Ekim 2024 en güzel ve anlamlı Cuma Mesajları resimli ve kısa 2024 Cuma tebrikleri için okumaya devam edin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:38 Güncelleme Tarihi :04 Ekim 2024 , 09:38
4 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 4 Ekim Cuma namazı saati...

Cuma günü müslümanlar için değerli bir gün. Her hafta Cuma günü öğle vaktinde müslümanlar bir araya gelerek Cuma namazını cemaatle kılıyor. Bu anlamlı günün öncesinde dostlar ve aile üyeleri birbirlerini Cuma'yla tebrik ederek gönül bağlarını güçlendiriyor. Cuma tebriği için en sık tercih edilen yöntemlerden biri de güzel Cuma mesajları. Resimli veya yazılı olarak paylaşabileceğiniz en yeni ve anlamlı mesajları bir araya getirdik. İşte 4 Ekim 2024 Cuma günü sizin için derlediğimiz en güzel Cuma mesajları...

4 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 4 Ekim Cuma namazı saati...

4 Ekim 2024 Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da 4 Ekim Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak. Ankara'da 4 Ekim Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak. İzmir'de ise 4 Ekim Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

🔷İl il namaz vakitlerini öğrenmek için: https://www.takvim.com.tr/istanbul-namaz-vakitleri

4 Ekim 2024 Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler! 4 Ekim Cuma namazı saati...

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun.

SON DAKİKA