FETÖ’cüleri Trump korkusu sardı! Okulları kapatılacak mı? ABD’de kabus dolu günler! Almanya’da sır toplantı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan 60. başkanlık seçimleri Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.20 Ocak'ta görevini devralacak olan Trump, ülkenin 47'nci başkanı olacak. Başkanlık yarışında yaptığı zafer konuşmasında 'savaşları sona erdireceğini' ve yeni döneminin ABD'nin altın çağı olacağını ifade eden Trump'ın nasıl hamleler izleyeceği ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı alacağı tavır da oldukça merak edildi.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından defalarca ABD'ye FETÖ elebaşı Gülen'in ve örgüt üyelerinin iadesine ilişkin birçok dosya göndermişti. Yazışmaların ardından ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2016'da Gülen'in iadesi konusunda yapılacak görüşmeler için Türkiye'ye gönderdiği mektupta, Adalet Bakanlığından bir heyetin ABD'ye gönderilmesi ya da ABD Adalet Bakanlığından bir heyetin Türkiye'ye gelmesini önermişti.