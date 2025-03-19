20 Mart 2025 yarın İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağmur ve kar var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 20 Mart 2025 hava durumu tahmin raporuna göre Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle İstanbul ve birçok ilde sağanak yağmur beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu detayları...

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Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 22:44 Paylaş







Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart Perşembe günü güncellenmiş hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye geneli soğuk hava koşullarında sürerken, İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Bazı yüksek kesimlerde ise karışık yağmur görülebilir.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU İstanbul'da 20 Mart Perşembe günü hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış gün boyunca devam edecek. İstanbul'un yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Gün içinde sıcaklık en düşük 4°C, en yüksek 11°C olacak. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı beklenmiyor. Ancak 19 Mart gecesi ve 20 Mart sabahı yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar görülebilir. Yağışların 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU Marmara Bölgesi Bursa : 2°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde kar yağışı bekleniyor.

Edirne : -1°C / 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli: 4°C / 9°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu.