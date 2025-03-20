CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu. Kuzey İrlanda'da yaşayan ve firarı durumda olan Açıl'ın Creative Media Reklam şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.
Kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize eden şirketin İBB iştiraki olan Kültür AŞ'den çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı. Şirkete verilen ihalelerin tamamının birer gün arayla verilip aynı gün sözleşme altına alındığı bilgisine ulaşıldı.
RESMİ BELGELERLE KANITLANDI
Resmi belgelerle kanıtlanan ihalelerin tutarları da dudak uçuklattı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Açıl'ın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, beklenmedik bir hamle geldi.
HESAPLARINI KAPATTI
Açıl, olayın ardından sosyal medya hesabını kapattı. Eşi Kübra Açıl'dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
ŞEYMA SUBAŞI'NIN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan kardeşiyle küs olan Şeyma Subaşı'nın paylaşımları da dikkat çekti. Yaşananları umursamadığı mesajını veren Subaşı, sosyal medyasından tatil kareleri paylaştı. Yeni markasının reklamını yapmayı da ihmal etmedi.
ABLASI İLE NEDEN KÜSTÜ?
3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı, düğününe ablasını çağırmamıştı. Subaşı'nın ablasını eski eşine olan yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti.