CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı.

Kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize eden şirketin İBB iştiraki olan Kültür AŞ'den çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı. Şirkete verilen ihalelerin tamamının birer gün arayla verilip aynı gün sözleşme altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

RESMİ BELGELERLE KANITLANDI Resmi belgelerle kanıtlanan ihalelerin tutarları da dudak uçuklattı.