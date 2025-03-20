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Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'dan yeni hamle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Bu isimlerin arasında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl'ın da olduğu ortaya çıktı. Açıl'ın sahibi olduğu Creative Media'nın İBB'den farklı tarihlerde çeşitli ihaleler aldığı belirlendi. Firari konumda olan Açıl'dan yeni bir hamle geldi.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:32
Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımı'nda yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Merthan Açıl oldu. Kuzey İrlanda'da yaşayan ve firarı durumda olan Açıl'ın Creative Media Reklam şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Şeyma Subaşının eniştesi Merthan Açıl gözaltı listesinde! İhaleler ortaya çıktı! Ödenen para dudak uçuklattı
Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl gözaltı listesinde! İhaleler ortaya çıktı! Ödenen para dudak uçuklattı

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

Kongre, toplantı, tören, fuar, seminer, konser, festival, tiyatro, sergiler ve lansmanlar organize eden şirketin İBB iştiraki olan Kültür AŞ'den çok sayıda ihale aldığı ortaya çıktı. Şirkete verilen ihalelerin tamamının birer gün arayla verilip aynı gün sözleşme altına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

RESMİ BELGELERLE KANITLANDI

Resmi belgelerle kanıtlanan ihalelerin tutarları da dudak uçuklattı.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Açıl'ın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, beklenmedik bir hamle geldi.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

HESAPLARINI KAPATTI

Açıl, olayın ardından sosyal medya hesabını kapattı. Eşi Kübra Açıl'dan da konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

ŞEYMA SUBAŞI'NIN TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan kardeşiyle küs olan Şeyma Subaşı'nın paylaşımları da dikkat çekti. Yaşananları umursamadığı mesajını veren Subaşı, sosyal medyasından tatil kareleri paylaştı. Yeni markasının reklamını yapmayı da ihmal etmedi.

Firari olarak aranıyordu! Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açıl’dan yeni hamle

ABLASI İLE NEDEN KÜSTÜ?
3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan Subaşı, düğününe ablasını çağırmamıştı. Subaşı'nın ablasını eski eşine olan yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia edilmişti.