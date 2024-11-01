1 Kasım Cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler!

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, manevi bir atmosferin hakim olduğu ve ibadetlerle değerlendirilen özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı günde, sevdiklerinize göndereceğiniz güzel mesajlarla, hem onların dualarınıza ortak olmasını sağlayabilir hem de gönüllerini hoş edebilirsiniz. İşte 1 Kasım 2024 Cuma günü sizin için derlediğimiz en güzel Cuma mesajları...
1 Kasım 2024 Cuma namazı saat kaçta?
İstanbul'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
🔷İl il namaz vakitlerini öğrenmek için: https://www.takvim.com.tr/istanbul-namaz-vakitleri