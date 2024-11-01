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1 Kasım Cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler!

Müslümanların en kutsal günlerinden biri olan Cuma, birlik, beraberlik ve huzur içinde geçirilen özel bir gündür. Sevdiklerinize bu anlamlı günde güzel mesajlar göndererek onların dualarınıza ortak olmasını sağlayabilirsiniz. Cuma mesajları, sevgi ve rahmet dileklerini ifade etmenin en güzel yollarından biridir. İşte 1 Kasım 2024 Cuma mesajları ve namaz saatleri...

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Giriş Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:52 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 11:51
1 Kasım Cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler!

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan Cuma günü, manevi bir atmosferin hakim olduğu ve ibadetlerle değerlendirilen özel bir gün olarak öne çıkıyor. Bu anlamlı günde, sevdiklerinize göndereceğiniz güzel mesajlarla, hem onların dualarınıza ortak olmasını sağlayabilir hem de gönüllerini hoş edebilirsiniz. İşte 1 Kasım 2024 Cuma günü sizin için derlediğimiz en güzel Cuma mesajları...

1 Kasım Cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler!

1 Kasım 2024 Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da 1 Kasım Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

🔷İl il namaz vakitlerini öğrenmek için: https://www.takvim.com.tr/istanbul-namaz-vakitleri

1 Kasım Cuma namazı saat kaçta? 1 Kasım Cuma mesajları: Dualı, ayetli, en anlamlı sözler!

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun.

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