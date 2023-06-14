Zaman yolcusu bu kez İstanbul'dan çıktı! Takvimler 2031'i gösteriyor dedi paylaştıkları akıl tutulması yaşattı: Boş sokaklar caddeler...
Zaman yolculuğu insanlar arasında oldukça popüler bir akım haline geldi. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başarıyor. 'Timetravel' etiketi altında paylaşımlar yapan bu kişiler, bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle büyük ilgi topluyor. Son olarak bir kişi paylaştığı görüntülerde İstanbul'un tanınmış mekanlarında sessizlik ve boş sokaklar olduğunu söylüyor.
14.06.2023 12:01 - Son Güncelleme: 14.06.2023 12:01
Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek arttı. Sosyal medyada 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı. Görüntüleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
"HALA KİMSEYİ BULAMADIM"
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi.