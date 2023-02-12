Taha Duymaz bulundu mu, kurtarıldı mı? Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu son dakika? Ağladığı videosu gündem oldu: ’’Beni bir salın’’

Taha Duymaz'ın sağlık durumu hakkında son gelişmeler araştırlıyor. Yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kaldı.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili de etkileyen deprem felaketinde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmaları ile arama kurtarma faaliyetleri yoğun olarak sürüyor. Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın da Hatay'da göçük altında olduğu ablası tarafından açıklanmıştı. Depremin olduğu gece hlasının evinde kalan Duymaz, kardeşi ve diğer akrabalarıyla enkaz altında kaldı. Genç fenomenden güzel haber beklenirken 'Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Taha Duymaz sağlık durum nasıl?' şeklindeki sorular sıkça araştırılıyor. İşte son dakika gelişmeleri...