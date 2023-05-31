O gün yatırımcılar bayram edecek! Gram altın 1.500 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı!

1 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrasında piyasaların durumunu değerlendirerek dolar kuruna ve gram altına ilişkin beklentilerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi merak ediliyordu. Ancak İslam Memiş'e göre, piyasalarda keskin tepkiler veya büyük fiyat hareketleri görülmedi. Seçim sonrası piyasaları değerlendiren uzman, dolar kurunu ve gram altını değerlendirerek ortaya çıkan fırsatlara da dikkat çekti.

2 Haziran ayında özellikle 1.910 dolara kadar gerileyen bir ons altın görme ihtimalimiz bulunmaktadır. Bu beklentimi sürdürüyorum. Haziran ayında dolar konusunda bir operasyon gerçekleştirilecek ve ons altın da kaçınılmaz bir şekilde 1.910 dolara düşecektir" şeklinde konuştu.