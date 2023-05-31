O gün yatırımcılar bayram edecek! Gram altın 1.500 TL olacak diyerek o tarihi açıkladı!

Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların ve altın tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Ekonomi uzmanları arasında da bu konuda farklı değerlendirmeler yapılıyor. İslam Memiş, altın fiyatlarında önümüzdeki günlerde düşüş eğilimi görülebileceğini ifade ederek piyasaları yakından takip ettiğini belirtti. Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarındaki düşüşte dolar endeksinin rol oynayacağı öngörülüyor. Dolar endeksinde yaşanabilecek bir geri çekilme, doların değer kazanmasının ardından bir miktar geri çekilmesine neden olacak.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrasında piyasaların durumunu değerlendirerek dolar kuruna ve gram altına ilişkin beklentilerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarının açıklanmasının ardından piyasaların tepkisi merak ediliyordu. Ancak İslam Memiş'e göre, piyasalarda keskin tepkiler veya büyük fiyat hareketleri görülmedi. Seçim sonrası piyasaları değerlendiren uzman, dolar kurunu ve gram altını değerlendirerek ortaya çıkan fırsatlara da dikkat çekti.
Haziran ayında özellikle 1.910 dolara kadar gerileyen bir ons altın görme ihtimalimiz bulunmaktadır. Bu beklentimi sürdürüyorum. Haziran ayında dolar konusunda bir operasyon gerçekleştirilecek ve ons altın da kaçınılmaz bir şekilde 1.910 dolara düşecektir" şeklinde konuştu.
İslam Memiş, gram altın için de yeni bir fiyat tahmini yaptı. Serbest piyasada gram altının 1.379 TL ile 1.414 TL arasında bir fiyatlamaya sahip olduğunu belirten Memiş, seçimler öncesinde gram altının 1.516 TL'ye kadar yükseldiğini hatırlattı. O dönemde 1.450 TL'nin üzerinden alım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, fiyatların sert bir şekilde düşeceğini öngörmüştü. Seçimlerin ardından gram altının 1.358 TL'ye kadar gerilediğini dile getiren Memiş, 1.350 TL ile 1.400 TL arasında alım yapılmasını önerdi.