Kurban etinden kavurma nasıl yapılır? LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | En güzel, pratik, lezzetli kavurma tarifi!

KAVURMA PÜF NOKTALARI NELER?

-Etlerin sert olmasını istemiyorsanız içerisine tuz ve baharatları en son eklemenizi tavsiye ederiz.

-Kavurma için en çok kullanılan et kuzu etidir. Ancak söz konusu kurban bayramı olduğunda kavurmanızı kuzudan da koyundan da dana etinden de yapabilirsiniz. Çünkü etler taze olduğu için pişirmesi de kolay ve zahmetsiz olacaktır.